FromSoftware вскоре после релиза Elden Ring пообещала, что будет активно обеспечивать игре пострелизную поддержку, включая выпуск балансирующих и контентных обновлений, а впоследствии, быть может, и полноценных дополнений. Пока что студия своё обещание сдерживает: несколько часов назад разработчики сообщили о применении к Elden Ring обновления версии 1.03, содержащего в себе массу исправлений, правок баланса, а также некоторых нововведений.
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С подробным «патчноутом» можно ознакомиться на официальном сайте игры, мы же в рамках данного материала затронем лишь несколько наиболее интересных нововведений. Итак, добавлен новый неигровой персонаж Jar-Bairn, добавлены новые квестовые фазы для персонажей: Диаллос, Нефели Лукс, Кеннет Хейт и Привратник Госток, также добавлены призываемые неигровые персонажи. Дополнительно добавлена ночная фоновая музыка для некоторых открытых локаций.
Исправлено огромное количество «багов»: от ошибок в тексте до различных ломающих игровой процесс недоработок вроде неуязвимости призванных персонажей. Наконец, внесены исправления в игровой баланс: увеличен шанс выпадения кузнечных камней, увеличена эффективность щитов и многое другое.