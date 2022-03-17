Он будет недолгим.

Предоставление бесплатного доступа к сетевым видеоиграм — лучший способ обеспечить им возможное наращивание аудитории. Представители Torn Banner Studios это понимают лучше многих, поэтому объявили о том, что с сегодняшнего вечера, 18:00 по московскому времени, откроют в своём средневековом боевике Chivalry 2 двери для всех желающих. Речь идёт по крайней мере об EGS-версии проекта; сведения о проведении периода бесплатного доступа на консолях пока не поступают.

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Как и в случае со всеми подобными акциями, вы сможете свободно сражаться в виртуальном Средневековье, а весь достигнутый прогресс будет сохранён на учётной записи — на случай, если вы решитесь приобрести полную версию проекта.

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Акция продлится вплоть до понедельника, 21 марта.