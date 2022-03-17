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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Electronic Arts и Ubisoft запретили российским командам участвовать в крупных турнирах по Apex Legends, FIFA 22 и Rainbow Six Siege
EA ещё и на Беларусь хвост подняла.
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Пару часов назад Electronic Arts сообщила, что продолжает пребывать в шоке от происходящего и, выражая солидарность с народом Украины, лишает российских и белорусских киберспортсменов и соответствующие команды прав участвовать в турнирах Apex Legends Global Series и EA Sports FIFA 22 Global Series.

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Вместе с тем об аналогичном действии сообщила и Ubisoft: Россия не сможет участвовать в крупных турнирах по Rainbow Six Siege, в том числе в турнире Russian Major League. Россияне смогут продолжать соревноваться в региональных и международных турнирах, но только под нейтральным флагом — если примут соответствующее решение.

Как пишут игроки в комментариях в Twitter под соответствующими заявлениями EA и Ubisoft, российские киберспортсмены не заслужили к себе такого отношения, и вообще нельзя ставить между людьми и правительством знак равенства.

«Винить людей за действия правительства??», — пользователь Exotiiique_;

«Отличная идея. Спасибо, что наказали русских за действия их правительства», — пользователь Phoenix_Nation;

«Ладно, но что эти игроки сделали не так?», — пользователь SwankertonLG;

«Не знаю, чего вы добьётесь бойкотом этих игроков, поскольку они наверняка тоже не хотят войны. Пожертвовала ли EA что-нибудь в фонд помощи беженцам?», — пользователь sop0rific;

«Что там насчёт Палестины?», — пользователь its_menieb;

«Сомневаюсь, что Путин и российское правительство играют в Apex, но спасибо, это и впрямь поможет», — пользователь Itarenku;

«Как насчёт того, чтобы пожертвовать часть своей прибыли в пользу Украины вместо того, чтобы заниматься пиаром?», — пользователь shadowlurker177.

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Приятно, что простые пользователи оказываются в сотни раз мудрее и рассудительнее, чем руководство крупных компаний.

#electronic arts #ubisoft
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