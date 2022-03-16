На это потребовалось полтора года. Соотношение слабенькое.

С момента выхода стратегии Crusader Kings прошло уже чуть больше полутора лет: проект получил достаточно высокие оценки, но в плане продаж, особенно в наше время, всё могло быть и получше. Собственно, поэтому Paradox Interactive так долго и не делилась новостями касательно количества проданных копий: долго выжидала момента, когда они перешагнут за «круглую» отметку в два миллиона экземпляров. Сегодня это случилось.

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Сами разработчики вместе с издателем считают данный результат большим успехом как для их коллектива в частности, так и для жанра стратегических игр в целом. Соглашаться с ними или нет — личный выбор каждого; стратегии, по понятным причинам, действительно продаются с большим «скрипом».

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В начале февраля Crusader Kings III получила дополнение Royal Court, техническое и геймплейное исполнения которого оказались столь удручающими, что пользователи в Steam попросту не стеснялись в выражениях. Судя по 45-процентному актуальному пользовательскому рейтингу, проблемы до сих пор не решены.