Издательство Coffee Stain совместно с разработчиками из студии Rare Earth заключили соглашение и приступили к работе над неанонсированным проектом. Им должен стать кроссплатформенный экшен — но, кажется, это вся доступная на сегодняшний день информация о нём.
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Разработку должен возглавить Хельмут Хуттерер — человек опытный, ранее он трудился в Rockstar Vienna и выступал в качестве продюсера экшена Dead Island.
Забавно, что Rare Earth до сегодняшнего дня не выпустила ни одного проекта, а ещё в 2020 году она была выкуплена Embracer Group. Что до Coffee Stain Publishing, то она издала множество инди-хитов, среди которых есть Deep Rock Galactic, Satisfactory и Valheim.