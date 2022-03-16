Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Издатель Valheim и Satisfactory заключил партнёрское соглашение с Rare Earth для работы над новым экшеном
Только мы про него ничего не знаем.
анонсы и реклама
410 000р скидка на топ карту NVIDIA
-230 000 на Ryzen 3990x - цена тебя удивит
-112 000р на топовый смарт Samsung
-51 000р на RTX 3070 в Ситилинке
-23000р на RTX 3060
-120 000р на RTX 3090 MSI

Издательство Coffee Stain совместно с разработчиками из студии Rare Earth заключили соглашение и приступили к работе над неанонсированным проектом. Им должен стать кроссплатформенный экшен — но, кажется, это вся доступная на сегодняшний день информация о нём.

реклама

Разработку должен возглавить Хельмут Хуттерер — человек опытный, ранее он трудился в Rockstar Vienna и выступал в качестве продюсера экшена Dead Island.

анонсы и реклама
-65 000р на RTX 3080 ASUS
32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза
-28 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке
-45 000р на S21 Ultra в Ситилинке
В полтора раза подешевел Ryzen 5 5600X
-25% на Сore i5 12500 - cмотри цену
-250 000р на 85" TV 8K Samsung
Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке
-50 000р на iPhone 13
Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь
Начались скидки на <b>RX 6500XT </b>
Ноут на XEON за 1млн - смотри что за зверь

Забавно, что Rare Earth до сегодняшнего дня не выпустила ни одного проекта, а ещё в 2020 году она была выкуплена Embracer Group. Что до Coffee Stain Publishing, то она издала множество инди-хитов, среди которых есть Deep Rock Galactic, Satisfactory и Valheim.

#coffee stain
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Авторы популярного симулятора выживания Valheim рассказали о новом подземелье
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 9
8
Тестирование процессора Intel Core i5-12400 (Alder Lake)
45
Моё мнение: игр, ради которых стоило менять GeForce GTX 1060 на RTX 3060, совсем немного
7
Битва трёх смартфонов на основе Qualcomm Snapdragon 801/S4 Pro и MediaTek MT6752
5
Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 7 3800XТ и Core i5-11600КF в связке с GPU GeForce RTX 3060 Ti и Radeon RX 5700 ХТ
9
Мои впечатления от игры Call of Juarez Gunslinger. Часть третья заключительная
+

Сейчас обсуждают

Bernigan
21:00
Раньше то зачем? Это сейчас нужно всем показать какая Россия плохая, что она с мирным населением делает. К тому ж, вы и раньше старались это показать на примере ДНР и ЛНР, только доказать что там есть...
В конце марта в РФ будут отменены ввозные пошлина на электронику, SSD и полупроводниковую продукцию
Виталий Shokerxxx
21:00
16 закончилось дефолта нема. мдя. перемога..
Forbes: 16 марта Россия может объявить технический дефолт – что происходит и почему это нестрашно
odessa17
20:58
Долбоеб !!! Люди остались без жилья чему ты радуешься тварь!
В конце марта в РФ будут отменены ввозные пошлина на электронику, SSD и полупроводниковую продукцию
Kasyan
20:57
Ну как же вон он гуляет в парке! https://www.youtube.com/shorts/Y5tC0cjfmiw
В конце марта в РФ будут отменены ввозные пошлина на электронику, SSD и полупроводниковую продукцию
Виталий Shokerxxx
20:54
смотря какой 1060 тоже в 2 вариантах есть кастрат с 3 гигами тот не очень..
Моё мнение: игр, ради которых стоило менять GeForce GTX 1060 на RTX 3060, совсем немного
Виталий Shokerxxx
20:51
не ну пусть в китай приезжают и делают расследование какие компании что где закупают..
В конце марта в РФ будут отменены ввозные пошлина на электронику, SSD и полупроводниковую продукцию
Виталий Shokerxxx
20:50
причем тут отели? там съем жилья все выросло.. они так своим помогают ..
В конце марта в РФ будут отменены ввозные пошлина на электронику, SSD и полупроводниковую продукцию
Никита Жолобов
20:50
Объясните этому дегенерату(автору),что скидки считаются не с неба, а от рекомендованной цены. Он уже за"" "" л
В этот четверг Rainbow Six Siege станет бесплатной на целую неделю
ахахах
20:49
кстати ВСУ всё уничтожат до тла с корнем.Дарт-вейдер там на украине рвался во власть,он поинтересней в маске и плаще там смотрелся
В конце марта в РФ будут отменены ввозные пошлина на электронику, SSD и полупроводниковую продукцию
Александр Синцов
20:49
Дрочи в себя дальше, авось чего "родишь"... не столь тупо-анекдотичное. Бывай, свыня, надеюсь, я тебя вешать буду. Ели нет - сволоку на лопате ваши обгоревшие остатки в яму.
Рогозин заявил, что новая российская комическая станция взамен МКС может стать военной
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем