Обещания выполняются. Дожили: это теперь воспринимается как радость.

В середине января разработчики из Feral Interactive сообщили о том, что готовят полноценные версии стратегии Total War Medieval II для устройств под управлением Android и iOS. Релиз был запланирован на эту весну, и вот, сегодня представители студии подтвердили первоначальные планы и сообщили точную дату релиза — 7 апреля. Сопутствующий видеоролик прилагается.

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Оригинальная Total War Medieval II вышла в далёком 2006 году под «перевёрнутым» названием Medieval II Total War. В детали мобильного порта разработчики до сих пор не вдаются, но рискнём предположить, что по своим характеристикам он будет полностью соответствовать аналогичному мобильному порту Rome Total War.