Представленный в декабре прошлого года снайперский шутер Sniper Elite 5 должен был выйти в 2022 году. К счастью, никаких переносов релиза по надуманным предлогам не произошло, и сегодня разработчики сообщили, что игра появится на прилавках уже 26 мая на всех актуальных платформах.
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Напомним, что Sniper Elite 5 отправит бессменного героя серии Карла Фейрбёрна во Францию образца 1944 года, где ему предстоит раскрыть тайну сверхсекретной операции «Кракен» и помочь французскому сопротивлению в борьбе с захватчиками. В общем, очередная высокая и благородная миссия в длинном послужном списке Фейрбёрна.
Игра готовится для PC, а также для консолей PlayStation и Xbox прошлого и текущего поколений.