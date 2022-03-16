Bethesda в своё время обещала, что будет активнее работать с аудиторией, публикуя новые дневники разработки потенциально прекрасного Starfield. Регулярность пока хромает: сегодня был опубликован только второй по счёту видеодневник, в котором Тодд Говард вместе с ведущими разработчиками Starfield обсуждал сразу несколько аспектов игрового процесса.
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Начнём с главного. По замыслу разработчиков, Starfield будет не ролевой игрой в привычном понимании, а своеобразным гибридом RPG, приключения и симуляции. То есть, в Starfield вы будете отыгрывать роль себя и действовать так, как действовали бы на месте своего персонажа, обитая при этом в постоянно взаимодействующем с многочисленными игровыми системами фантастическом мире.
Большое внимание уделено напарникам-спутникам и системе диалогов. Компаньоны будут комментировать ваши действия и происходящие вокруг события, а в диалогах появится своеобразная мини-игра с убеждением. Проще говоря, в Starfield недостаточно быть просто великим героем, которого все слушают по умолчанию: на многие нужные вам действия собеседников придётся буквально уговаривать, «уламывать».
Мир Starfield стал пристанищем для многочисленных фракций, к некоторым из которых герой даже может присоединиться. Среди представителей фракций есть как убеждённые идеалисты, так и космические пираты, не гнушающиеся любыми действиями ради лёгкой наживы. Фракцию пиратов при желании можно будет представить перед судом, работая в ней в качестве двойного агента.
По замыслу, релиз Starfield состоится 11 ноября этого года на PC и Xbox Series. Обожающая «магию чисел» Bethesda наверняка сделает всё возможное, чтобы эта дата не сместилась вправо по графику.