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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Создатели корпоративного мессенджера Slack ввели дискриминационные ограничения для пользователей из России
Давайте уже называть всё своими именами.
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Команда поддержки корпоративного мессенджера Slack объявила о том, что его деятельность в России будет ограничена. У пользователей в одностороннем порядке заберут часть возможностей.

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Так, клиенты с платной подпиской переведут на бесплатные варианты использования. В таком случае есть несколько ограничений, включая лимит на 10 тысяч сообщений в переписке. Помимо этого, в чат нельзя будет добавлять новых собеседников из России, что является уже откровенной дискриминацией.

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Российские пользователи Slack ещё вчера начали замечать вступившие в силу ограничения. Команда сервиса сначала начала их вводить, а уже потом, через несколько часов, опубликовала соответствующий комментарий. У разработчиков стали пропадать рабочие пространства, а аккаунты начали удаляться даже у платных пользователей.

#мессенджер #slack
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