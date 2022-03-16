Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Ubisoft лишила неоднозначный шутер XDefiant приставки Tom Clancy’s
Не иначе как чтобы не портить репутацию франшизы.
анонсы и реклама
410 000р скидка на топ карту NVIDIA
-230 000 на Ryzen 3990x - цена тебя удивит
-112 000р на топовый смарт Samsung
-51 000р на RTX 3070 в Ситилинке
-23000р на RTX 3060
-120 000р на RTX 3090 MSI

Под брендом Tom Clancy’s у Ubisoft выходит огромное количество видеоигр: Ghost Recon, Splinter Cell, Rainbow Six, The Division и другие. Для простоты и удобства практически все игровые журналисты и вменяемые новостники опускают данную приставку, дабы не захламлять текст и не вызывать путаницу. Летом прошлого года полку игр во вселенной Тома Клэнси прибыло — был анонсирован бесплатный сетевой боевик XDefiant.

реклама

Тёплых отзывов тогда проект не получил: «камерный» геймплей, напоминающий клон Call of Duty, и отсутствие чёткого плана и стержня. Никаких новостей в его отношении с июля прошлого года так и не поступало. Что ж, по всей видимости, Ubisoft решила не портить репутацию франшизе Tom Clancy’s и удалила её упоминание у XDefiant.

Есть и хорошее известие: Ubisoft объявила о начале тестирования XDefiant по инсайдерской программе. С сегодняшнего дня все желающие могут подать заявку на участие. Под соглашением о неразглашении.

анонсы и реклама
-65 000р на RTX 3080 ASUS
32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза
-28 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке
-45 000р на S21 Ultra в Ситилинке
В полтора раза подешевел Ryzen 5 5600X
-25% на Сore i5 12500 - cмотри цену
-250 000р на 85" TV 8K Samsung
Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке
-50 000р на iPhone 13
Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь
Начались скидки на <b>RX 6500XT </b>
Ноут на XEON за 1млн - смотри что за зверь

Дальнейшая судьба проекта остаётся неясной.

#ubisoft #xdefiant
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В этот четверг Rainbow Six Siege станет бесплатной на целую неделю
Ubisoft удалила биографии российских оперативников Rainbow Six Siege на сайте проекта
Ubisoft в свежем трейлере напомнила о скором старте в For Honor нового сезона
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 9
6
Тестирование процессора Intel Core i5-12400 (Alder Lake)
43
Битва трёх смартфонов на основе Qualcomm Snapdragon 801/S4 Pro и MediaTek MT6752
2
Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 7 3800XТ и Core i5-11600КF в связке с GPU GeForce RTX 3060 Ti и Radeon RX 5700 ХТ
4

Сейчас обсуждают

ахахах
13:29
z
СМИ: VK Group собирается возродить ICQ
Геннадий Хоменко
13:29
за то русней управлять через вышки 5 джи не будут ) у них телевизор есть )
Forbes: 16 марта Россия может объявить технический дефолт – что происходит и почему это нестрашно
Yolanda Tarska
13:29
ICQ действительно очень удобная сейчас, сервис на голову превосходит WhatsApp и Viber.
СМИ: VK Group собирается возродить ICQ
NLAW
13:29
Тот не соврет.
Forbes: 16 марта Россия может объявить технический дефолт – что происходит и почему это нестрашно
NLAW
13:28
Но это хата в снежной нигерии, она ничего не стоит.
Forbes: 16 марта Россия может объявить технический дефолт – что происходит и почему это нестрашно
Лера Тихомирова
13:27
Автор статьи похоже новости не смотрит, Силуанов сказал же, что на выплаты денег хватит.
Forbes: 16 марта Россия может объявить технический дефолт – что происходит и почему это нестрашно
Виталий Shokerxxx
13:27
сама что ле в 90х радилась? кто родился в 80 просто такую пургу не несут и так все норм пережили ни 1 дефолт и кризис.. https://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/0/7/5/14348570.jpg
В этот четверг Rainbow Six Siege станет бесплатной на целую неделю
NLAW
13:24
Врешь ты все. Газ идет в китай в обмен на жрачку. Своей то нет https://www.youtube.com/watch?v=yEwFf-HLvzM
Forbes: 16 марта Россия может объявить технический дефолт – что происходит и почему это нестрашно
Моргенштерн Фон-Абрамян
13:24
72 часа на взятие Киева уже прошли давно, но наркотики от Соловьиного помета даже время по-другому принуждают чуствовать. Аквафрешная армия буквально летит на крыльях, но так и не способна взять Харь...
В этот четверг Rainbow Six Siege станет бесплатной на целую неделю
axaxa
13:24
Я просто прозрел сегодня. А ты нет. Прозревай!
СМИ: VK Group собирается возродить ICQ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем