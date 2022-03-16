Не иначе как чтобы не портить репутацию франшизы.

Под брендом Tom Clancy’s у Ubisoft выходит огромное количество видеоигр: Ghost Recon, Splinter Cell, Rainbow Six, The Division и другие. Для простоты и удобства практически все игровые журналисты и вменяемые новостники опускают данную приставку, дабы не захламлять текст и не вызывать путаницу. Летом прошлого года полку игр во вселенной Тома Клэнси прибыло — был анонсирован бесплатный сетевой боевик XDefiant.

реклама

Тёплых отзывов тогда проект не получил: «камерный» геймплей, напоминающий клон Call of Duty, и отсутствие чёткого плана и стержня. Никаких новостей в его отношении с июля прошлого года так и не поступало. Что ж, по всей видимости, Ubisoft решила не портить репутацию франшизе Tom Clancy’s и удалила её упоминание у XDefiant.

Есть и хорошее известие: Ubisoft объявила о начале тестирования XDefiant по инсайдерской программе. С сегодняшнего дня все желающие могут подать заявку на участие. Под соглашением о неразглашении.

анонсы и реклама -65 000р на RTX 3080 ASUS 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза -28 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке -45 000р на S21 Ultra в Ситилинке В полтора раза подешевел Ryzen 5 5600X -25% на Сore i5 12500 - cмотри цену -250 000р на 85" TV 8K Samsung Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке -50 000р на iPhone 13 Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь Начались скидки на <b>RX 6500XT </b> Ноут на XEON за 1млн - смотри что за зверь

Дальнейшая судьба проекта остаётся неясной.