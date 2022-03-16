Под брендом Tom Clancy’s у Ubisoft выходит огромное количество видеоигр: Ghost Recon, Splinter Cell, Rainbow Six, The Division и другие. Для простоты и удобства практически все игровые журналисты и вменяемые новостники опускают данную приставку, дабы не захламлять текст и не вызывать путаницу. Летом прошлого года полку игр во вселенной Тома Клэнси прибыло — был анонсирован бесплатный сетевой боевик XDefiant.
реклама
Тёплых отзывов тогда проект не получил: «камерный» геймплей, напоминающий клон Call of Duty, и отсутствие чёткого плана и стержня. Никаких новостей в его отношении с июля прошлого года так и не поступало. Что ж, по всей видимости, Ubisoft решила не портить репутацию франшизе Tom Clancy’s и удалила её упоминание у XDefiant.
Есть и хорошее известие: Ubisoft объявила о начале тестирования XDefiant по инсайдерской программе. С сегодняшнего дня все желающие могут подать заявку на участие. Под соглашением о неразглашении.
Дальнейшая судьба проекта остаётся неясной.