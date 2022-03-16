Но зачем?..

Старую добрую «Аську» с её узнаваемым «Ку-ку!» помнит каждый, чьё общение в интернет-среде выпало на «нулевые» и первую половину «десятых». С тех пор на рынке появились кратно превосходящие ICQ мессенджеры, полностью вытеснившие её с компьютеров и мобильных устройств. Некоторых представителей IT-индустрии это положение дел с тотальным доминированием Telegram, WhatsApp и Viber не устраивает, и они решили воскресить ICQ. По крайней мере, об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на свои источники.

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За возрождение будет отвечать VK Group, и, если верить утечке, то данный вопрос в руководстве компании обсуждался ещё в начале года, то есть, до известных событий, подтолкнувших россиян к массовому использованию либо отечественных, либо независимых/нейтральных сервисов.

Поступают и другие сведения, а именно: VK Group собирается воскрешать не ICQ, а корпоративный мессенджер MyTeams, который впоследствии был переименован в VK Teams. Справедливости ради, данные сведения выглядят правдоподобнее, поскольку вероятность «выстрела» возрождённой ICQ при тотальном верховенстве на рынке других мессенджеров звучит как невероятное чудо.

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Сама VK Group данные слухи пока не прокомментировала.