А с момента релиза прошло всего две с половиной недели.

Elden Ring была обозначена как главный игровой проект конца зимы—начала весны. Игра успешно соответствует своему статусу, о чём сегодня рапортовали разработчики из FromSoftware при содействии издательства Bandai Namco. Как стало известно из свежего пресс-релиза компаний, к 14 марта, то есть, через две с половиной недели после релиза, тираж Elden Ring преодолел отметку в 12 миллионов экземпляров, из которых один миллион — на родине, в Японии.

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По словам разработчиков, данный результат за столь короткий промежуток времени стал для них приятным сюрпризом. Они, конечно, верили в успех своего творения, но отнюдь не в столь стремительный. На фоне такого успеха авторы заявили, что будут работать над расширением присутствия бренда Elden Ring, в том числе и за пределами игровой индустрии.

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Что касается продаж, то речь идёт сразу обо всех платформах в сумме. Как продажи разделились по конкретным игровым устройствам, не уточняется, да и, справедливости ради, не слишком-то это и важно в современных реалиях.