Можно поиграть.

Кажется, что все, кому интересен жанр тактических сетевых боевиков, за шесть с лишним лет уже успели ознакомиться с Rainbow Six Siege. Ubisoft, однако, придерживается другого мнения, и при любой удобной возможности старается устроить всем желающим и сомневающимся период бесплатного доступа к своему популярнейшему шутеру. На этот раз Rainbow Six Siege станет бесплатной уже в этот четверг, 17 марта, и вплоть до следующего четверга, 24 марта. Пока неясно, смогут ли данным предложением воспользоваться россияне: Ubisoft, с большой неохотой взяв под козырёк, приостановила продажи своих игр в России на фоне известных событий.

реклама

Бесплатный период приурочен к старту в Rainbow Six Siege нового сезона Demon Veil с новой оперативницей Azami, боевым пропуском, дополнительной «косметикой», новым полем боя в японской стилистике, а также массой изменений в области баланса.

анонсы и реклама -65 000р на RTX 3080 ASUS 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза -28 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке -45 000р на S21 Ultra в Ситилинке В полтора раза подешевел Ryzen 5 5600X -25% на Сore i5 12500 - cмотри цену -250 000р на 85" TV 8K Samsung Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке -50 000р на iPhone 13 Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь Начались скидки на <b>RX 6500XT </b> Ноут на XEON за 1млн - смотри что за зверь

Ubisoft планирует поддерживать Rainbow Six Siege новым контентом как минимум вплоть до начала следующего года. В этом году игру пополнят ещё три оперативника родом из Бельгии, Сингапура и Колумбии.