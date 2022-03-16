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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
В этот четверг Rainbow Six Siege станет бесплатной на целую неделю
Можно поиграть.
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Кажется, что все, кому интересен жанр тактических сетевых боевиков, за шесть с лишним лет уже успели ознакомиться с Rainbow Six Siege. Ubisoft, однако, придерживается другого мнения, и при любой удобной возможности старается устроить всем желающим и сомневающимся период бесплатного доступа к своему популярнейшему шутеру. На этот раз Rainbow Six Siege станет бесплатной уже в этот четверг, 17 марта, и вплоть до следующего четверга, 24 марта. Пока неясно, смогут ли данным предложением воспользоваться россияне: Ubisoft, с большой неохотой взяв под козырёк, приостановила продажи своих игр в России на фоне известных событий.

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Бесплатный период приурочен к старту в Rainbow Six Siege нового сезона Demon Veil с новой оперативницей Azami, боевым пропуском, дополнительной «косметикой», новым полем боя в японской стилистике, а также массой изменений в области баланса.

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Ubisoft планирует поддерживать Rainbow Six Siege новым контентом как минимум вплоть до начала следующего года. В этом году игру пополнят ещё три оперативника родом из Бельгии, Сингапура и Колумбии.

#ubisoft #rainbow six siege
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