Ну и пожалуйста, ну и не нужно.

Последние годы Electronic Arts анонсирует большую часть своих крупных игр в рамках специального мероприятия EA Play. В этом году компания от его проведения решила отказаться, объяснив это отсутствием достаточного количества контента, который можно уместить в целую презентацию.

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Естественно, это не означает, что нас не ждут анонсы от издательства; напротив — в этом году компания будет представлять игры, но в рамках самостоятельных, отдельных посвящённых им мероприятий.

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По слухам, в этом году Electronic Arts представит вниманию общественности новую Need for Speed и продолжение Star Wars Jedi Fallen Order. Существуют хоть и призрачные, но всё же надежды на публикацию новостей касательно новой Dragon Age.