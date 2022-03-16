Последние годы Electronic Arts анонсирует большую часть своих крупных игр в рамках специального мероприятия EA Play. В этом году компания от его проведения решила отказаться, объяснив это отсутствием достаточного количества контента, который можно уместить в целую презентацию.
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Естественно, это не означает, что нас не ждут анонсы от издательства; напротив — в этом году компания будет представлять игры, но в рамках самостоятельных, отдельных посвящённых им мероприятий.
По слухам, в этом году Electronic Arts представит вниманию общественности новую Need for Speed и продолжение Star Wars Jedi Fallen Order. Существуют хоть и призрачные, но всё же надежды на публикацию новостей касательно новой Dragon Age.