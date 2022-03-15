Компания Microsoft объявила о том, что технология DirectStorage теперь доступна и на ПК. Библиотека, обеспечивающая функционирование технологии, вместе со всеми необходимыми инструментами и документацией появилась в открытом доступе.
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Технология DirectStorage позволяет увеличивать скорость загрузки игр, получая данные с SSD напрямую. Теперь разработчики любой игры на Windows 10 и 11 смогут воспользоваться технологией DirectStorage — информация об этом уже появилась в корпоративном блоге создателей DirectX.
Напомним, Microsoft пообещала добавить свою технологию ускорения загрузки игр на ПК ещё в сентябре 2020 года. DirectStorage изначально применялась в игровых консолях Xbox Series X|S.
Библиотека DirectStorage работает с памятью ПК и помогает видеочипу обращаться напрямую к дисковым ресурсам для обработки и загрузки компонентов игр без использования центрального процессора.
Доподлинно известно, что указанная выше технология полноценно раскрывается только на накопителях NVMe SSD. Также редмондцы уточнили, что Windows 11 лучше подходит для применения DirectStorage, именно поэтому использование данной ОС рекомендуется при проведении тестов и для ознакомления с набором инструментов.