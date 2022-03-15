С такой-то графикой было бы странно, если бы не хватило.

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Полторы недели осталось до выхода фэнтезийного ответвления серии Borderlands под названием Tiny Tina’s Wonderlands, и вот, мы наконец-то дождались официальной публикации сведений о системных требованиях новинки. Каких-либо умопомрачительных конфигурацией, учитывая уровень графического исполнения проекта, никто не ожидал, но в целом данные сведения всегда полезны. Если коротко, то компьютера родом из начала—середины 2016 года вам вполне хватит, чтобы поиграть в Tiny Tina’s Wonderlands и не жертвовать графикой.

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Минимальные требования выглядят так:

процессор: AMD FX-8350 или Intel Core i5-3570;

6 Гбайт оперативной памяти;

видеокарта: AMD Radeon RX470 или NVIDIA GeForce GTX 960;

75 Гбайт свободного пространства на накопителе;

операционная система Windows 10.

Рекомендованные требования:

процессор: AMD Ryzen 5 2600 или Intel Core i7-4770;

16 Гбайт оперативной памяти;

видеокарта: AMD Radeon RX 590 или NVIDIA GeForce GTX 1060;

75 Гбайт свободного пространства на накопителе;

операционная система Windows 10.

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Релиз Tiny Tina’s Wonderlands состоится 25 марта на всех актуальных платформах.