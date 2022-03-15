Творчество Говарда Лавкрафта последние годы очень активно находит отклик в среде разработчиков компьютерных игр. Не стали исключением и ребята из студии Byte Barrel, прошлой осенью выпустившие в раннем доступе свой проект под названием Forgive Me Father. Сегодня же авторы игры сообщили, что время пребывания в программе Steam Early Access подходит к своему завершению: уже 7 апреля состоится полноценный релиз.
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Forgive Me Father представляет собой ретрошутер с нотками лавкрафтовских хорроров. По сюжету, наш герой оказывается единственным полностью дееспособным человеком в местном мире, и путешествует по нему в поисках ответов на свои вопросы. Сам персонаж с течением боя потихоньку выживает из ума, что даёт ему доступ к дополнительным способностям.
За время пребывания в раннем доступе Forgive Me Father получила 94-процентный пользовательский рейтинг в Steam. Выборка, правда, смехотворная, но, вероятно, после полноценного релиза всё встанет на свои места.