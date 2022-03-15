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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Ретрошутер Forgive Me Father в духе творчества Лавкрафта выберется из раннего доступа уже в апреле
Тема уже достаточно попсовая.
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Творчество Говарда Лавкрафта последние годы очень активно находит отклик в среде разработчиков компьютерных игр. Не стали исключением и ребята из студии Byte Barrel, прошлой осенью выпустившие в раннем доступе свой проект под названием Forgive Me Father. Сегодня же авторы игры сообщили, что время пребывания в программе Steam Early Access подходит к своему завершению: уже 7 апреля состоится полноценный релиз.

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Forgive Me Father представляет собой ретрошутер с нотками лавкрафтовских хорроров. По сюжету, наш герой оказывается единственным полностью дееспособным человеком в местном мире, и путешествует по нему в поисках ответов на свои вопросы. Сам персонаж с течением боя потихоньку выживает из ума, что даёт ему доступ к дополнительным способностям.

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За время пребывания в раннем доступе Forgive Me Father получила 94-процентный пользовательский рейтинг в Steam. Выборка, правда, смехотворная, но, вероятно, после полноценного релиза всё встанет на свои места.

#forgive me father
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