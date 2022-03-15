Сколько уже этих инди-студий от «ветеранов» открывалось. И как мало (ноль) хороших игр они выпустили.

Стремление к независимости и возможности самостоятельно определять вектор развития своих проектов — естественное желание современных умудрённых зачастую горьким опытом разработчиков. Многие выходцы из именитых коллективов создают свои собственные студии разработки игр, и вот, сегодня очередь очередной такой компании.

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Соучредители хорошо известной шведской Avalanche Studios Линус и Виктор Бломберги, а также экс-сотрудники DICE, Epic Games и Ubisoft, объявили об открытии своей новой студии под названием Elemental Games. Пусть вас не пугает данное название: да, оно полностью идентично давным-давно скончавшейся отечественной студии, ответственной за разработку «Космических Рейнджеров», но шведы наверняка об этом не знали.

По основному замыслу, Elemental Games будет трудиться над крупными и дорогими проектами с открытым миром. Первый проект компании уже находится в производстве, но никакими подробностями студия пока не делится. Основной идеей «Элементалов» является именно производство качественных игр, без перекоса в сторону зарабатывания сверхприбылей всеми возможными способами.

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Что ж, звучит достойно, однако мы уже так часто слышали аналогичные заявления, за которыми впоследствии так ничего и не происходило, что ни капельки не удивимся, если и это предприятие «прогорит». По жизни вообще легче быть пессимистом: хотя бы никаких чудес не ожидаешь.