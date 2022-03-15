То есть, ещё не очень скоро.

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Формально Capcom анонсировала для Monster Hunter Rise крупное контентное дополнение Sunbreak ещё в конце прошлого года с обещанием выпустить его примерно в начале лета. Что же, изначальный план претворился в жизнь с удивительной точностью: сегодня разработчики сообщили о том, что Sunbreak поступит в продажу 30 июня.

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В состав дополнения включены новые локации, противники, фигурки amiibo и прочий незначительный и косметический контент.

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Отметим, что Monster Hunter Rise изначально вышла на гибридной консоли Nintendo Switch, а в начале этого года добралась и до PC. Проект можно назвать успешным, поэтому стремление Capcom продвигать для него дополнительный контент вполне справедливо и естественно.