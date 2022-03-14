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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Riot Games приобрела крупный пакет акций студии, создавшей сериал «Аркейн»
Тот самый, который смотрели даже те, кому безразлична League of Legends.
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Есть такая студия, Fortiche Productions называется. Получила известность за то, что отвечает за мультсериал «Аркейн», у которого есть все шансы быть признанным если не лучшим, то одним из лучших анимационных сериалов последних лет. Сериал является совместным детищем Fortiche и Riot Games, ведь данный проект создавался по мотивам League of Legends. И вот, теперь Riot решила закрепить своё участие в деятельности Fortiche, приобретя значительную часть акций данного коллектива.

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Во сколько Riot обошлась покупка, не уточняется, однако речь идёт не о контрольном пакете акций, а о мажоритарной доле. Сделка привела к изменениям в руководящем составе Fortiche Productions: теперь в состав её совета директоров будут входить два представителя Riot: Брайан Райт и Брендан Маллиган, директор по контенту и руководитель по экономическому развитию соответственно.

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Сейчас компании трудятся над вторым сезоном «Аркейна». А во всех подобных проектах главное что? Правильно: чтобы второй сезон не ударил в грязь лицом на фоне первого. Подобное развитие событий, увы, не редкость.

#riot games #league of legends
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