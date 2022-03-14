Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
В Path of Exile на PC скоро появится поддержка контроллеров
Видимо, кому-то это надо. Раз просят.
анонсы и реклама
410 000р скидка на топ карту NVIDIA
-230 000 на Ryzen 3990x - цена тебя удивит
-112 000р на топовый смарт Samsung
-51 000р на RTX 3070 в Ситилинке
-23000р на RTX 3060
-120 000р на RTX 3090 MSI

Path of Exile в настоящее время заслуженно почивает на своих лаврах лучшего представителя Action/RPG последних лет. Тем не менее, нет предела совершенству, и в студии Grinding Gear Games это прекрасно понимают. Так, на официальном форуме Path of Exile появилась новость от разработчиков, гласящая, что в ближайшее время проект получит поддержку консольных контроллеров.

реклама

По словам разработчиков, спустя несколько лет после релиза Path of Exile на консолях они стремились обеспечить PC-версии игры поддержку консольных контроллеров. Почему это заняло так много времени, уточнять не стали, но заявили, что уже в ближайшем будущем Path of Exile получит обновление версии 3.17.3, в состав которого включена бета-версия поддержки контроллеров.

анонсы и реклама
-65 000р на RTX 3080 ASUS
32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза
-28 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке
-45 000р на S21 Ultra в Ситилинке
В полтора раза подешевел Ryzen 5 5600X
-25% на Сore i5 12500 - cмотри цену
-250 000р на 85" TV 8K Samsung
Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке
-50 000р на iPhone 13
Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь
Начались скидки на <b>RX 6500XT </b>
Ноут на XEON за 1млн - смотри что за зверь

Бета-тестирование данной функции будет продолжаться вплоть до выхода обновления 3.18. А вот как долго предстоит ждать его релиза, пока сказать сложно. В рамках бета-тестирования Grinding Gear Games рассчитывает получить ценные отзывы от игроков, дабы после выхода обновления 3.18 досадных недоразумений с работоспособностью контроллеров не возникало.

#path of exile #grinding gear games
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В Path of Exile после выхода аддона «Осада Атласа» зафиксирован рекордный «онлайн» в Steam
Авторы Path of Exile уточнили, что благодаря «Осаде Атласа» пиковый «онлайн» игры превысил 270 тысяч человек
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Изучаем, сколько процессорных потоков нужно для современных игр – март 2022
38
Получите лицензионный ключ Windows 11 в подарок во время большой весенней распродажи 2022
Битва процессоров: Core i3-10105F VS Core i3-9350KF в связке с видеокартой GeForce RTX 3060
9
Мои впечатления от игры Call of Juarez Gunslinger. Часть вторая
1

Сейчас обсуждают

Minesweeper
20:39
В-ряд-ли Мок-ши будут сыр брю в макдаке кушать)
GSC Game World сменила подзаголовок S.T.A.L.K.E.R. 2 на украинский манер
ogrizocker
20:38
а че смешного? 95 процентов россиян за это. Я на весь завод в 300 рыл только одного типА встретил, кто думает как человек разумный
Стоимость RTX 3090 в России уже доходит до 500 тысяч рублей
Minesweeper
20:37
Мам, а что такое недоразумение? - Это ты, сынок(Максим Грув)😅
GSC Game World сменила подзаголовок S.T.A.L.K.E.R. 2 на украинский манер
ogrizocker
20:36
ну а смысл че-то там делать? Стараться, придумывать, рисковать? Если все равно все возьмут и поделят?
Стоимость RTX 3090 в России уже доходит до 500 тысяч рублей
Minesweeper
20:35
Уф... Как полыхает у орков))
GSC Game World сменила подзаголовок S.T.A.L.K.E.R. 2 на украинский манер
Yolanda Tarska
20:34
Мелочные люди всегда самые вредные, умный и честный человек такой фигнёй заниматься не будет.
GSC Game World сменила подзаголовок S.T.A.L.K.E.R. 2 на украинский манер
Roman2022
20:33
Начну с пидера в гимне внизу. Сука. Площадь.
Прошлый год оказался годом прорыва гибких смартфонов в массовый сегмент
x.7
20:32
Так ты подожди хотя бы полгодика, потом сравним что там у вас и у нас)
Asus сообщила об уходе из РФ – ожидается дефицит видеокарт и компьютерной техники
Опричник
20:31
Именно. Утка же, это не поиск - они чужие сиситемы использовали (ага, яндекс в немалой степени).
Mozilla убрала «Яндекс» из списка доступных по умолчанию поисковых систем браузера Firefox
Кусачая
20:31
Я раньше работала у них и отвечу максимально точно - с 2012 года Яндекс не платит Мозилле ничего.
Mozilla убрала «Яндекс» из списка доступных по умолчанию поисковых систем браузера Firefox
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем