Видимо, кому-то это надо. Раз просят.

Path of Exile в настоящее время заслуженно почивает на своих лаврах лучшего представителя Action/RPG последних лет. Тем не менее, нет предела совершенству, и в студии Grinding Gear Games это прекрасно понимают. Так, на официальном форуме Path of Exile появилась новость от разработчиков, гласящая, что в ближайшее время проект получит поддержку консольных контроллеров.

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По словам разработчиков, спустя несколько лет после релиза Path of Exile на консолях они стремились обеспечить PC-версии игры поддержку консольных контроллеров. Почему это заняло так много времени, уточнять не стали, но заявили, что уже в ближайшем будущем Path of Exile получит обновление версии 3.17.3, в состав которого включена бета-версия поддержки контроллеров.

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Бета-тестирование данной функции будет продолжаться вплоть до выхода обновления 3.18. А вот как долго предстоит ждать его релиза, пока сказать сложно. В рамках бета-тестирования Grinding Gear Games рассчитывает получить ценные отзывы от игроков, дабы после выхода обновления 3.18 досадных недоразумений с работоспособностью контроллеров не возникало.