Причины официально не указываются, но догадаться сможет даже ребёнок.

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Пользователи браузера Mozilla Firefox обнаружили сегодня, что их любимая программа после получения небольшого обновления больше не может использовать поисковую систему «Яндекс». Вместо этого в настройках автоматически выбирается поисковик Google, а в списке доступных систем «Яндекса» больше нет.

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Данные изменения заметили те пользователи, кто успел получить обновление Firefox 98.0.1. Представители Mozilla пока никак не прокомментировали сам факт исчезновения «Яндекса» из списка альтернатив Google для осуществления поиска.

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Пользователям, которые решат продолжить использовать «Яндекс» в браузере Firefox, придётся установить отдельный поисковый плагин или специальное дополнение. Почему так было сделано? Кажется, причину этому сегодня сможет назвать даже ребёнок.