Пользователи браузера Mozilla Firefox обнаружили сегодня, что их любимая программа после получения небольшого обновления больше не может использовать поисковую систему «Яндекс». Вместо этого в настройках автоматически выбирается поисковик Google, а в списке доступных систем «Яндекса» больше нет.
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Данные изменения заметили те пользователи, кто успел получить обновление Firefox 98.0.1. Представители Mozilla пока никак не прокомментировали сам факт исчезновения «Яндекса» из списка альтернатив Google для осуществления поиска.
Пользователям, которые решат продолжить использовать «Яндекс» в браузере Firefox, придётся установить отдельный поисковый плагин или специальное дополнение. Почему так было сделано? Кажется, причину этому сегодня сможет назвать даже ребёнок.