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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
GSC Game World сменила подзаголовок S.T.A.L.K.E.R. 2 с Heart of Chernobyl на Heart of Chornobyl
Бытует мнение, что американские и европейские игроки, привыкшие к Chernobyl, не поймут «прикола».
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В настоящее время судьба S.T.A.L.K.E.R. 2 находится под вопросом: для сотрудников украинской студии GSC Game World производство сиквела культового проекта отошло на второй план, поскольку полный приоритет отдан на выживание и заботу о своих семьях. Тем не менее, первые изменения в игре уже происходят: как вы знаете, у S.T.A.L.K.E.R. 2 имеется подзаголовок Heart of Chernobyl («Сердце Чернобыля»). Ещё в прошлом году некоторые граждане просили разработчиков сменить подзаголовок на украинский манер — Heart of Chornobyl — и вот, сейчас девелоперы посчитали лучшим моментом для внесения соответствующего изменения.

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Формально никакого заявления на этот счёт, равно как и причин принятия соответствующего решения, не поступало, но очевидно, что связано это с текущими событиями. На момент публикации данной заметки изменение коснулось только Steam-версии игры; в других сервисах пока сохранена привычная орфография.

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Предполагалось, что S.T.A.L.K.E.R. 2 поступит в продажу 8 декабря этого года. Изменятся ли планы, и если да, то насколько сильно, пока также не сообщается.

#gsc game world #s.t.a.l.k.e.r. 2 #s.t.a.l.k.e.r. 2 heart of chernobyl
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