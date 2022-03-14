Будет геймплей и новые подробности.

Давно Интернет не видел свежей информации касательно потенциально прекрасного проекта Hogwarts Legacy. Что ж, в эту пятницу несправедливость закончится: сегодня Sony сообщила о том, что 18 марта в 00:00 по московскому времени проведёт специальный выпуск State of Play, главным героем которого как раз станет новый проект во вселенной «Гарри Поттера».

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Заявлено, что пятничный State of Play продлится порядка двадцати минут, большая часть из которых будет посвящена непосредственно игровому процессу Hogwarts Legacy, записанному с PlayStation 5. Помимо геймплея нас также ждёт публикация дополнительных игровых подробностей.

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Хотелось бы верить, что в этот же день разработчики огласят точную дату выхода Hogwarts Legacy. Напомним, что Hogwarts Legacy повествует историю, случившуюся как минимум за век до описанных в романах Джоан Роулинг. Так что любимой троицы героев и их друзей здесь не будет. Что, несомненно, к лучшему.