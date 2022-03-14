Давно Интернет не видел свежей информации касательно потенциально прекрасного проекта Hogwarts Legacy. Что ж, в эту пятницу несправедливость закончится: сегодня Sony сообщила о том, что 18 марта в 00:00 по московскому времени проведёт специальный выпуск State of Play, главным героем которого как раз станет новый проект во вселенной «Гарри Поттера».
реклама
Заявлено, что пятничный State of Play продлится порядка двадцати минут, большая часть из которых будет посвящена непосредственно игровому процессу Hogwarts Legacy, записанному с PlayStation 5. Помимо геймплея нас также ждёт публикация дополнительных игровых подробностей.
Хотелось бы верить, что в этот же день разработчики огласят точную дату выхода Hogwarts Legacy. Напомним, что Hogwarts Legacy повествует историю, случившуюся как минимум за век до описанных в романах Джоан Роулинг. Так что любимой троицы героев и их друзей здесь не будет. Что, несомненно, к лучшему.