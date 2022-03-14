Команда поддержки отечественного сервиса Boosty решила запустить беспрецедентную в своей истории акцию. На платформе временно отменяется взимание комиссии для создателей контента — таким образом, в период с 14 марта по 14 апреля участники Boosty будут получать 100 % дохода от источников монетизации. Вся комиссия будет компенсироваться создателями сервиса, без отдельных условий и ограничений.
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Создатели Boosty также дали понять, что все заработанные за месяц деньги будут начислены разово в конце периода. Представители команды поддержки сервиса заявляют, что за последние две недели число регистраций авторов выросло в четыре раза, а количество уникальных пользователей за сутки — почти в три раза.
Напомним, Boosty по своей философии, правилам и устройству напоминает сервис Patreon: рядовые пользователи могут поддерживать понравившихся авторов рублём в обмен на разные «плюшки». Сама платформа входит в состав VK.