Правда, вот, игроки совсем недовольны.

Летом 2020 года Microsoft совместно с Undead Labs анонсировала State of Decay 3 — следующую часть относительно известной серии зомби-экшенов. На тот момент проект находился совсем на ранней стадии разработки, поэтому, естественно, ни о каких, даже приблизительных сроках завершения работы и речи не шло. Не идёт и сегодня, однако, руководитель Microsoft Gaming (Xbox Game Studios) Фил Спенсер в недавней беседе с журналистами заявил, что доволен ходом работ над проектом.

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По словам Спенсера, ему нравится State of Decay, и он доволен тем, чего ребятам из Undead Labs удалось достичь на сегодняшний день в деле производства третьей части серии.

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К сожалению, конкретных подробностей проекта пока нет, поэтому рискнём предположить, что хоть Спенсер и доволен темпами работы, но она всё ещё далека от завершения. State of Decay 3 создаётся на движке Unreal Engine 5 для платформ PC и Xbox Series.