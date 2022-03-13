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Новости Software Игнатий Колыско
Успешный градостроительный симулятор Cities: Skylines празднует своё семилетие — занятая статистика по игрокам прилагается
А ещё проект получил небольшой патч.
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Популярному градостроительному симулятору Cities: Skylines исполнилось семь лет — это важная дата в развитии крупного проекта. Игра всем своим существованием поставила жирный крест на даже гипотетической возможности возрождения SimCity.

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Разработчики из Colossal Order совместно с издательством Paradox Interactive решили по такому случаю выпустить бесплатный патч с новым контентом и опубликовать занятную статистику по игрокам.

Если говорить про «заплатку», то она исправляет некоторые программные ошибки дополнения Airports и добавляет в игру новые предметы. Всё внимание, на самом деле, приковывает к себе статистика по геймерам. Самые интересные факты мы публикуем ниже:

  • сообщество игры создало 1738 модификаций;
  • всего в Cities: Skylines проведено 37 501 512 часов, что равняется 1 027 439 дням;
  • создано 233 717 игровых элементов (ассетов);
  • построено 130 952 111 городов с общим населением 606 252 886 180 человек. Разработчики посчитали нужным отметить, что это хватило бы заселить 78,7 планет Земля.

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Напомним также, что прямо сейчас базовая версия градостроительного симулятора раздаётся бесплатно в магазине Epic Games Store. Что до Steam, где жители России и Беларуси не могут производить оплаты, то там у проекта имеется 93 % рейтинга на основании более 140 тысяч отзывов.

#paradox interactive #colossal order #cities skylines
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