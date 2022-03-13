Нет предела беспределу. То есть, совершенству.

Как и у любой большой и сложной игры, бросающей пользователю вызов, у Elden Ring есть своя армия так называемых спидраннеров — геймеров, находящих спортивный интерес в возможности максимально быстро добраться до финала игры. Существуют разные подвиды спидрана: в одних допускается использование оставленных разработчиками багов, в других — нет. Сегодня речь идёт о категории Any%, подразумевающей максимально честное скоростное прохождение с достижением формальной игровой концовки.

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Несколько дней назад одному из спидраннеров удалось «пробежать» Elden Ring менее чем за час, но, естественно, этот результат был быстро улучшен, и на сегодняшний день рекордсменом является пользователь Distortion2, сумевший пройти игу всего за 36 минут и 20 секунд.

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Интерес спидраннеров к Elden Ring неслучаен: игра вышла в конце февраля и получила высокие оценки прессы и простых игроков. Большинство геймеров пришли к выводу, что FromSoftware удалось сделать наиболее совершенный «соулслайк» на сегодняшний день.