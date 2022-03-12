Скользкая тема, но это не точно.

Разработчик-энтузиаст из Финляндии занялся производством интересной (как минимум, концептуально) игры про выживание на границе России и Финляндии. Проект получил название Road to Vostok, в центре его сюжета — некий неизведанный природный катаклизм.

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Итак, Road to Vostok — «выживастик» от первого лица. Игрок здесь будет бороться с болезнями, добывать ресурсы, искать оружие, снаряжение и экипировку. Борьба со смышлёными противниками тоже намечается, но тут нужно дождаться отдельных подробностей.

Действие симулятора выживание изначально будет происходить в трёх зонах, среди которых есть локации как на территории Финляндии, так и России.

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Road to Vostok запланирована к выходу на ПК, всем заинтересованным строго рекомендуется дождаться демоверсии, выход которой запланирован на третий квартал 2022 года. А ещё есть видеоблог разработки, он также доступен для просмотра с этой страницы.