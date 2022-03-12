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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Koch Media сняла с продажи в России игры серий Metro, Saints Row, Dead Island и другие
Куда, а, главное, зачем вы лезете?
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Издатели и разработчики игр продолжают подталкивать россиян к использованию известных файлообменных ресурсов. Сегодня компания Koch Media, владеющая огромным количеством студий и издательств, включая Deep Silver, Flying Wild Hog, 4A Games, Volition и многие другие. Таким образом, из продажи в России изъяты многие известные серии, включая Metro, Saints Row, Dead Island, Hot Wheels Unleashed и многие другие. Доступ к уже купленным играм остался.

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С чем связано изъятие игр из продажи в российских сегментах сервисов цифровой дистрибуции, Koch Media напрямую не отметила, но наверняка причина в известных событиях на территории Украины. В пользу этой версии можно привести новостную публикацию на сайте Koch Media в начале марта, в которой компания выразила своё единство с украинским народом и даже перечислила полмиллиона долларов в благотворительные фонды, помогающие беженцам и жертвам вооружённых конфликтов.

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