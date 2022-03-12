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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Для The Crew 2 готовится обновление с графическими улучшениями
Оказывается, проект ещё жив.
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The Crew 2 давным-давно исчезла из информационного поля игровых СМИ. Причина предельно простая: проект слабоват по всем критериям, в результате чего заинтересованность в нём читателей примерно нулевая. Впрочем, иногда Ubisoft делится в отношении The Crew 2 обнадёживающими новостями, и сегодня — один из таких случаев.

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Итак, по порядку. На 16 марта назначен старт пятого игрового сезона The Crew 2; в его рамках игроков ждёт набор новых автомобилей, а также дополнительные игровые режимы, косметика и испытания.

Вместе с тем Ubisoft собирается планомерно усовершенствовать производительность The Crew 2. В ходе пятого сезона игра будет снабжаться обновлениями, и уже к июлю разработчики обещают, что на PlayStation 5 и Xbox Series гоночная аркада сможет работать со стабильной частотой кадров в 60 fps. Вместе с тем The Crew 2 на всех актуальных платформах ждут графические улучшения, среди которых полная переработка неба.

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The Crew 2 появилась на свет летом 2018 года. Особой популярности проект не снискал, но то, что Ubisoft даже в такой ситуации снабжает его новым контентом — это похвально.

#ubisoft #the crew 2
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