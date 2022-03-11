А как же без двойных стандартов и лицемерия в это тяжёлое время?

Существует такой поисковик, DuckDuckGo называется. Возможно, о нём вы впервые узнали только сегодня, поэтому коротко поясним, что одна из главных преследуемых его разработчиком идей заключается в отсутствии цензуры. Что ж, непростые времена требуют радикальных мер: создатель проекта Гэбриел Уайнберг сообщил, что DuckDuckGo будет обновлён, в результате чего сайты с «российской дезинформацией» будут понижены в поисковой выдаче.

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Что DuckDuckGo будет считать «российской дезинформацией», неясно. Равно как неясно и то, как данные действия вообще сочетаются с главной идеей данного независимого (как всем казалось) поисковика.

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В комментариях под соответствующей новостью от Уайнберга моментально разгорелся конфликт: пользователи DuckDuckGo справедливо отмечают, что они работают в данном поисковике именно для того, чтобы видеть разносторонние мнения, а не только те, которые соответствуют современной «повестке». Также пользователи упоминают, что Уайнберг таким решением безнравственно отказался от своих же собственных идей.