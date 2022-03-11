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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Экс-разработчики Diablo II объявили об открытии собственной игровой студии
В большинстве случаев ничего путного у таких коллективов не выходит.
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Мало для кого секрет, что от «той самой» Blizzard на сегодняшний день не осталось ровным счётом никого и ничего. Бывшие высокие чины знаменитой студии разбрелись кто куда: на заслуженный отдых, пробовать себя в новой стезе, ну или же заниматься любимым делом, но под новой вывеской. Третий вариант продемонстрировали Питер Ху вместе с Филом Шенком, бывшие разработчики Diablo II (старший программист и старший художник по персонажам соответственно), основавшие коллектив под пафосным названием Moon Beast Productions.

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По словам девелоперов, у них много интересных идей и веры в то, что Moon Beast Productions уготовано большое будущее. Коллектив уже трудится над своим первым проектом в жанре «диаблоида». Пока неизвестно, состоит «лунный зверь» только из двух вышеуказанных разработчиков или же в его составе есть другие, менее именитые сотрудники.

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Как бы то ни было, статистика гласит о том, что в большинстве случаев самостоятельные начинания отщепенцев от крупных студий оборачиваются полными провалами. Безусловно, в случае с Moon Beast Productions хотелось бы ошибиться: достойных игр сегодня выходит отнюдь не так много, как может показаться.

#moon beast productions
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