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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
В средневековом экшене For Honor начинается внедрение кроссплея
Ну, о-о-очень своевременно.
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Говорят, лучше совсем-совсем-совсем поздно, чем вообще никогда. Утверждение крайне сомнительное, особенно в отношении видеоигр, срок существования у которых недолог в масштабах человеческой жизни. Тем не менее, именно указанной в первом предложении данной заметки позиции решили придерживаться в Ubisoft с её средневековым боевиком For Honor. Так, сегодня компания сообщила, что уже на следующей неделе, 17 марта, в игру начнут внедрять функцию кроссплея — то есть, возможности геймерам присутствовать в одних и тех же матчах, но на разных платформах.

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По словам разработчиков, изначально кроссплей в For Honor не подразумевался, и соответствующей программной поддержки в нём реализовано не было. Чтобы обеспечить возможность кроссплатформенной игры, девелоперам пришлось решить массу проблем технического характера, что и потребовало огромного в масштабах существования игры времени.

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Реализовываться кроссплей в For Honor будет в два этапа: на первом этапе игру ждут основные изменения, ну а на втором этапе функция уже станет полностью работоспособной. Важно: рейтинги будут обнулены, так что после выхода заветного обновления вам придётся начинать взбираться по карьерной «лестнице» заново. А кто говорил, что обойдётся без жертв?

#ubisoft #for honor
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