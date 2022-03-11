Выставку не отменяют. Потому что зачем?

Как «известно», коронавирус испугался современных событий и объявил об уходе с мирового «рынка». Если же без шуток, то пандемия потихоньку перерастает в стадию сезонных вспышек ОРВИ, и некоторые страны уже отказываются от ограничительных мер. О полном возвращении к прежней жизни говорить пока, конечно, преждевременно, но первые шаги уже делаются: вчера о возвращении в привычный, «живой» формат проведения сообщили организаторы выставки Gamescom. Сегодня, впрочем, информация уже из уст инсайдера: как сообщил Том Хендерсон, игровая выставка E3 в этом году будет проведена, но пока в онлайн-формате.

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По словам Хендерсона, соответствующие уведомления были разосланы разработчикам и издателям, которые намереваются принять участие в E3 2022.

E3 will be an entirely digital event again this year according to the ESRB who sent out emails to developers today. — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) March 10, 2022

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Стоит отметить, что во время пандемии многие девелоперы пришли к справедливому выводу о том, что времена крупных игровых выставок подходят к своему завершению: онлайн-формата и использования собственных ресурсов для обеспечения игрового сообщества информацией в наши дни предостаточно.