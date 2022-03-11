Последние годы разработчики игр всё чаще в своих комментариях упоминают продолжительность игр, измеряющуюся десятками, а в особо запущенных случаях — сотнями часов. Безусловно, соотношение игрового времени к объёму затраченных на игру средств, является одним из основных критериев при подборе развлечения на ближайшие дни/недели, но так ли этот показатель объективен? У издания PushSquare есть на этот счёт весьма печальный ответ.
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Согласно собранной изданием статистике достижений, на сегодняшний день лишь 12,9 % всех игроков в Horizon Forbidden West прошли игру до конца. Безусловно, с момента релиза, в исторической перспективе, прошло совсем немного времени — меньше месяца — но статистика в целом говорит о том, что игроки либо просто не успевают пройти новинку до конца, будучи занятыми реальными делами, либо переключили своё внимание на другие проекты.
Отметим, что Horizon Forbidden West получила высокие оценки прессы и простых игроков: пользователи отмечают, что новинка во всём превосходит предшественницу, то есть, представляет собой сиквел в том виде, в котором он и должен быть.