Не дождались.

Ноут на XEON за 1млн - смотри что за зверь

Ноут на XEON за 1млн - смотри что за зверь

Пиши новости на наш сайт и зарабатывай деньги

Пиши новости на наш сайт и зарабатывай деньги

Core i3 со скидкой в Ситилинке

Core i3 со скидкой в Ситилинке

Разработчики из Frontier Developments долго пытались довести до ума консольные версии расширения Elite Dangerous Odyssey. К сожалению для владельцев консолей, попытки оказались тщетными, и сегодня студия объявила о принятии непростого решения о сворачивании производства версий «Одиссеи» для PlayStation и Xbox.

реклама

По словам разработчиков, упор на производство консольных версий Elite Dangerous Odyssey привёл к тому, что их программный код разделился, а контентная поддержка начала отставать от PC-версии. Представители студии считают, что подобный подход нездоровый, и принять его они не могут.

анонсы и реклама Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке 5 видов RTX 3050 в Ситилинке 3060 MSI Gaming дешевле любой другой Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь Core i9 за 293 290р Core i9 11900K за 157 590р <b>i7 8700 - 75тр </b>: надо было брать когда цены рухнули RTX 3090 MSI за 605 тр 40% скидка на DOOGEE S59 Pro 4/128Gb 32Gb DDR5 - 96 000р Ryzen 3950X за 180 тр

Таким образом, консольная версия Elite Dangerous продолжит функционировать в стандартном режиме и даже получать обновления, но навсегда останется без дополнения Odyssey. Судя по 33-процентному пользовательскому рейтингу аддона в Steam, невелика потеря.