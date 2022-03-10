Разработчики из Frontier Developments долго пытались довести до ума консольные версии расширения Elite Dangerous Odyssey. К сожалению для владельцев консолей, попытки оказались тщетными, и сегодня студия объявила о принятии непростого решения о сворачивании производства версий «Одиссеи» для PlayStation и Xbox.
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По словам разработчиков, упор на производство консольных версий Elite Dangerous Odyssey привёл к тому, что их программный код разделился, а контентная поддержка начала отставать от PC-версии. Представители студии считают, что подобный подход нездоровый, и принять его они не могут.
Таким образом, консольная версия Elite Dangerous продолжит функционировать в стандартном режиме и даже получать обновления, но навсегда останется без дополнения Odyssey. Судя по 33-процентному пользовательскому рейтингу аддона в Steam, невелика потеря.