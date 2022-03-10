Релиз игры — 18 марта.

Ноут на XEON за 1млн - смотри что за зверь

Ноут на XEON за 1млн - смотри что за зверь

Пиши новости на наш сайт и зарабатывай деньги

Пиши новости на наш сайт и зарабатывай деньги

Core i3 со скидкой в Ситилинке

Core i3 со скидкой в Ситилинке

Компания Microids выпустила релизный трейлер приключенческой игры Syberia: The World Before, которая должна поступить в продажу на следующей неделе. В представленном видеоматериале нам в очередной раз демонстрируют кадры с реальным игровым процессом и двумя героинями.

реклама

Релиз Syberia: The World Before должен состояться 18 марта на ПК, консольные версии приключенческой игры появятся чуть позже в этом году.

Напомним, Syberia: The World Before продолжит историю Кейт Уолкер, но параллельно будет развивать историю новой героини, 17-летней Даны Роуз. Известная по предыдущим частям серии Кейт Уолкер, попала в плен в соляной шахте и изо всех сил пытается выжить. А Дана Роуз в другом временном периоде готовится стать пианисткой, но все планы рушатся из-за надвигающейся Второй мировой войны.

Кроме того, оригинальный саундтрек композитора Инона Зура, уже доступный на стриминговых платформах, будет выпущен на виниле одновременно с запуском игры.

Анонс четвёртой части состоялся ещё в августе 2019 года, она стала последним проектом идейного вдохновителя серии Бенуа Сокаля.