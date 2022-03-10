При нынешнем массовом «исходе» западных компаний из России, в том числе при временной приостановке продаж игр от крупных игровых издательств и студий и невозможности совершить оплату привычными способами, существует риск того, что играть нам придётся либо в «Героев 3», либо в вагон и маленькую тележку инди-проектов от аполитичных студий, либо бороздить интернет-моря под «Весёлым Роджером». Есть, впрочем, и один многими упускаемый вариант: вспомнить, сколько сотен игр за почти два с половиной года бесплатных раздач накопилось на вашей учётной записи в Epic Games Store, и приступить к их прохождению.
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Сегодня одной такой подаренной в Epic Games Store игрой стало больше: в магазине стартовала раздача замечательного градостроительного симулятора Cities Skylines, признанного подавляющим большинством геймеров лучшим проектом в своём жанре за последний десяток лет.
Раздача градостроя продлится ровно неделю, после чего ему на смену придёт раздача хоррора In Sound Mind.