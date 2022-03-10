В конце 2020 года исследовательское приключение Submerged Hidden Depths вышло в качестве эксклюзива для «облачной» платформы Google Stadia. Продемонстрировала себя игра там не очень позитивно, во многом потому, что сама платформа оказалась полумёртвой и не готовой к работе.
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Что ж, теперь у проекта появился второй шанс, который надо использовать: сегодня он поступил в продажу на PC и консолях. Причём в Steam новинка предлагается пока всего за 515 рублей, так что если вы сможете воспользоваться способами обхода тех ограничений, которые сейчас существуют в Steam, то достойный проект станет вашим за вполне небольшую по нынешним меркам сумму.
Submerged Hidden Depths представляет собой исследование от третьего лица, действие которого разворачивается в руинах затонувшего мира, полного тайн, загадок и сокровищ. Весь смысл игрового процесса — в путешествии по этому миру и разгадке его тайн; какого-либо существенного сюжетного повествования в игре толком нет.