Споры о том, являются ли «лутбоксы» со случайным содержимым в видеоиграх, разновидностью азартной игры, существуют столь же долго, сколько сами эти ящики, контейнеры и кейсы. Формально, конечно, нет, не являются: покупатели «лутбокса» всегда что-то получают и ничего не теряют, в отличие от классических азартных игр.
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Давнишние судебные дела ещё продолжаются, и сегодня одно из них завершилось в пользу «злобной компании». Как сообщает издание Video Games Chronicle, издательству Electronic Arts удалось избежать штрафа в 10 миллионов евро по делу о «лутбоксах» в FIFA Ultimate Team: апелляционный суд Нидерландов постановил, что наборы из FUT не являются отдельной игрой, и, как следствие азартной игрой их признать нельзя, и лицензирование для них не требуется. Проще говоря, EA не нарушила закон об азартных играх, и штрафовать регулятору компанию не за что.
Стоит отметить, что многие разработчики игр самостоятельно отказываются от данной системы продажи глубоко вторичного игрового контента в пользу прямых продаж того, что хочет конкретный игрок. Сегодня «лутбоксы» — это своеобразный «маячок», присутствие которого означает, что от этой игры следует держаться подальше. Как вы понимаете, никто ставить на себя такие «маячки» не желает.