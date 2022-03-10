Компания Konami опубликовала трейлер сборника Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection, состоящего из 13 игр про черепашек-ниндзя. Речь в данном случае идёт о классических битемапах и файтингах разных эпох. Примечательно, что во сборник вошли даже чёрно-белый проект для оригинального Game Boy.
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Разумеется, все игры сборника получат множество улучшений и адаптаций для современно геймера: систему сохранений, возможность переназначить клавиши и поддержку онлайна для избранных проектов.
Сборник Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection должен поступить в продажу в текущем году.