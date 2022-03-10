По мере приближения к релизу нарастает и активность девелоперов.

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До релиза Warhammer 40,000 Chaos Gate — Daemonhunters остаётся меньше двух месяцев, и в связи с этим нарастающая активность разработчиков из Complex Games при содействии Frontier Foundry в отношении своего потенциально достойного детища выглядит вполне естественной. Так, сегодня нашему вниманию представили два видеоролика, посвящённых мощному оружию, используемому военной группой «Серые Рыцари».

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«Серые Рыцари» — это элитный отряд космодесантников, которым мы в Warhammer 40,000 Chaos Gate — Daemonhunters, собственно, и будем управлять. Задача — истреблять порождения Хаоса во всех известных и обитаемых мирах.

Напомним, что Warhammer 40,000 Chaos Gate — Daemonhunters представляет собой гибрид стратегии и тактической RPG: помимо управления своей базой и ведения различных разработок в нашу задачу войдёт и непосредственно управление бойцами в тактическом режиме. В этом плане новинка напоминает игры культовой серии X-COM.

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Релиз Warhammer 40,000 Chaos Gate — Daemonhunters запланирован на 5 мая.