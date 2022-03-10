Быть может, Disciples Liberation и не получила широкого признания игровой общественности, но план по контентной поддержке проекта нужно выполнять. Так, сегодня Frima Studio совместно с издательством Kalypso Media анонсировали для игры дополнение под названием Path to Madness. Сопутствующий видеоролик прилагается.
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В дополнении будут добавлены новые сюжетные линии, персонажи-союзники, давно утраченные реликвии и новые подземелья, среди которых некромантская лаборатория, тайная мастерская, подвалы демонической крепости и эльфийская горная роща. В рамках главного сюжета Path to Madness нам предстоит освободить город Невендаара, даровав его обитателям новую надежду на светлое будущее.
Релиз дополнения состоится ровно через две недели — 24 марта.