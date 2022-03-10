Быстро, однако.

Ноут на XEON за 1млн - смотри что за зверь

Ноут на XEON за 1млн - смотри что за зверь

Пиши новости на наш сайт и зарабатывай деньги

Пиши новости на наш сайт и зарабатывай деньги

Core i3 со скидкой в Ситилинке

Core i3 со скидкой в Ситилинке

Быть может, Disciples Liberation и не получила широкого признания игровой общественности, но план по контентной поддержке проекта нужно выполнять. Так, сегодня Frima Studio совместно с издательством Kalypso Media анонсировали для игры дополнение под названием Path to Madness. Сопутствующий видеоролик прилагается.

реклама

В дополнении будут добавлены новые сюжетные линии, персонажи-союзники, давно утраченные реликвии и новые подземелья, среди которых некромантская лаборатория, тайная мастерская, подвалы демонической крепости и эльфийская горная роща. В рамках главного сюжета Path to Madness нам предстоит освободить город Невендаара, даровав его обитателям новую надежду на светлое будущее.

анонсы и реклама Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке 5 видов RTX 3050 в Ситилинке 3060 MSI Gaming дешевле любой другой Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь Core i9 за 293 290р Core i9 11900K за 157 590р <b>i7 8700 - 75тр </b>: надо было брать когда цены рухнули RTX 3090 MSI за 605 тр 40% скидка на DOOGEE S59 Pro 4/128Gb 32Gb DDR5 - 96 000р Ryzen 3950X за 180 тр

Релиз дополнения состоится ровно через две недели — 24 марта.