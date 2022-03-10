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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Gamescom 2022 пройдёт в конце лета в традиционном «живом» формате
Коронавирус, почувствовав себя лишним в современном инфополе, видимо, отступил.
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Последние два года все публичные мероприятия в мире были либо отменены полностью, либо переведены в онлайн-формат. Для большинства обитателей земного шара в этом плане ничего не менялось, поскольку они и так наблюдали за происходящим с экранов своих мониторов, но вот любителям лично поприсутствовать на игровых выставках было непросто. Что ж, по всей видимости, коронавирус, осознавая свою незначительность в масштабе происходящих сегодня событий, решил отступить: организаторы одной из крупнейших игровых выставок Gamescom сообщили, что в этом году мероприятие вернётся к традиционному, «живому» формату своего проведения.

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Сама выставка пройдёт ещё нескоро — с 24 по 28 августа — и, очевидно, организаторы рассчитывают, что к тому времени угроза пандемии сократится до статистически приемлемой.

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Напоминаем, что Gamescom обычно становится источником огромного количества новостей от самых разных разработчиков. И хотя многие девелоперы пришли к справедливому выводу о том, что игровые выставки за последние годы утратили свой смысл, организаторы Gamescom всё же пока решили побарахтаться.

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