Такие ребята спидраннерами себя кличут.

Ноут на XEON за 1млн - смотри что за зверь

Ноут на XEON за 1млн - смотри что за зверь

Пиши новости на наш сайт и зарабатывай деньги

Пиши новости на наш сайт и зарабатывай деньги

Масштабные и врождённо сложные игры пользуются большим спросом у так называемых спидраннеров — игроков, в качестве хобби занимающихся скоростным прохождением новых и не очень проектов. Будучи представителем «соулслайков», Elden Ring закономерно облюбовали спидраннеры всех мастей, и вот, сегодня пользователь YouTube под ником LilAggy опубликовал видеоролик, в котором продемонстрировал «пробег» новинки от FromSoftware всего за каких-то неполных 60 минут.

реклама

Стоит отметить, что конкретно описываемый в данной заметке спидран относится к категории Any%, то есть, допускается делать всё возможное, чтобы как можно быстрее добраться до формальной концовки игры. В данной категории возможно постоянное совершенствование, так что часовое прохождение столь крупной и сложной игры — не предел скорости.

анонсы и реклама Samsung <b>S22 Ultra</b> в Ситилинке - смотри цену Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке 5 видов RTX 3050 в Ситилинке 3060 MSI Gaming дешевле любой другой Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь Core i9 за 293 290р <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b> Core i9 11900K за 157 590р <b>i7 8700 - 75тр </b>: надо было брать когда цены рухнули RTX 3090 MSI за 605 тр 40% скидка на DOOGEE S59 Pro 4/128Gb 32Gb DDR5 - 96 000р Ryzen 3950X за 180 тр

Напомним, что Elden Ring вышла в конце февраля, получив высокие оценки как профильной прессы, так и конечных игроков. Многие сходятся во мнении, что это лучшее творение мэтров из FromSoftware.