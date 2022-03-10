Масштабные и врождённо сложные игры пользуются большим спросом у так называемых спидраннеров — игроков, в качестве хобби занимающихся скоростным прохождением новых и не очень проектов. Будучи представителем «соулслайков», Elden Ring закономерно облюбовали спидраннеры всех мастей, и вот, сегодня пользователь YouTube под ником LilAggy опубликовал видеоролик, в котором продемонстрировал «пробег» новинки от FromSoftware всего за каких-то неполных 60 минут.
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Стоит отметить, что конкретно описываемый в данной заметке спидран относится к категории Any%, то есть, допускается делать всё возможное, чтобы как можно быстрее добраться до формальной концовки игры. В данной категории возможно постоянное совершенствование, так что часовое прохождение столь крупной и сложной игры — не предел скорости.
Напомним, что Elden Ring вышла в конце февраля, получив высокие оценки как профильной прессы, так и конечных игроков. Многие сходятся во мнении, что это лучшее творение мэтров из FromSoftware.