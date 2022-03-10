Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
ВКонтакте запускает уникальную акцию: 100% дохода за показы рекламы получат создатели контента
Акция продлится до 10 апреля.
анонсы и реклама
Core i3 со скидкой в Ситилинке
Пиши новости на наш сайт и зарабатывай деньги
Начались скидки на <b>RX 6500XT </b>
i5 12600 недорого по сегодняшним меркам
Ноут на XEON за 1млн - смотри что за зверь

«ВКонтакте» объявила о крупнейшей программе поддержки блогеров в истории компании. По новым правилам (временным), авторы станут получать 100 % дохода от инструментов монетизации — таким образом компания решила поддержать профессиональных авторов.

реклама

Программа поддержки начнёт свою работу в ближайшее время и будет действовать в течение месяца — до 10 апреля.

Команда поддержки «ВКонтакте» рассчитывает, что за этот период авторы смогут заработать около 600 млн рублей с помощью инструментов монетизации соцсети: партнёрской программы, маркет-платформы, монетизации видео и VK Donut.

Марина Краснова, CEO ВКонтакте:

«Мы видим активный рост аудитории, переход блогеров и большой всплеск активности авторов ВКонтакте. Мы считаем необходимым максимально поддержать всех, кто создаёт контент на нашей платформе. ВКонтакте большое количество инструментов для создания, продвижения и монетизации контента — наша программа поддержки поможет авторам качественного профессионального контента ещё активнее взаимодействовать с аудиторией и делиться информацией. Мы продолжим поддерживать авторов — следите за новостями».

анонсы и реклама
Samsung <b>S22 Ultra</b> в Ситилинке - смотри цену
Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке
5 видов RTX 3050 в Ситилинке
3060 MSI Gaming дешевле любой другой
Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь
Core i9 за 293 290р
<b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>
Core i9 11900K за 157 590р
<b>i7 8700 - 75тр </b>: надо было брать когда цены рухнули
RTX 3090 MSI за 605 тр
40% скидка на DOOGEE S59 Pro 4/128Gb
32Gb DDR5 - 96 000р
Ryzen 3950X за 180 тр

В пресс-службе «ВКонтакте» также отметили, что в последние недели социальная сеть зафиксировала резкий рост активности аудитории и количества пользователей. Люди стали чаще общаться, смотреть контент и читать больше материалов. Клипы ВКонтакте сообщили о двукратном росте просмотров и загрузок новых роликов.

#вконтакте #vk
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Соцсеть «ВКонтакте» теперь позволяет сохранять видеоролики и смотреть их в офлайн-режиме
«ВКонтакте» запустила автоматический определитель номеров на основе интеллектуальных алгоритмов и Big Data
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Причины, по которым я купил GeForce RTX 3060, а не более дешевую и мощную Radeon RX 6600 XT
25
Обзор маршрутизатора ASUS ROG Rapture GT-AX6000
13
Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 7 5800X и Core i7-11700КF в связке с GPU GeForce RTX 3060 Ti и Radeon RX 5700 ХТ
1
Обзор комплекта периферии SmartBuy SBC-227367-K и компьютерной мыши Гарнизон GM-220XL
10
Бесплатная лицензия Windows 11 на первой весенней распродаже со скидками до 90%
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3080 Suprim X 12G LHR
1

Сейчас обсуждают

in_cognito
12:28
Не пугайте идиотов, пускай скачивают.
Google запретил покупку приложений из PlayStore пользователям из России
Dce
12:27
Кстати, хорошая карта, вот что надо детям на географии проходить!
Спасать российскую розницу будут китайские бренды – DNS обещает низкие цены и большой ассортимент
ахахах
12:27
это значит Мариуполь будут чистить скоро,а это будут огромные жертвы с обеих сторон и мирных жителей(там 200тыс их щас),а по другому там неполучится и ситуация патовая
Правительство РФ разрешило национализировать западные бренды – McDonald's и IKEA в группе риска
Геннадий Хоменко
12:27
из чего из подсанкционных технологий .. вы что блять не поняли ..это все..
Спасать российскую розницу будут китайские бренды – DNS обещает низкие цены и большой ассортимент
Геннадий Хоменко
12:26
кон чен ый )
Спасать российскую розницу будут китайские бренды – DNS обещает низкие цены и большой ассортимент
Геннадий Хоменко
12:25
бывшие Украинские хозяева с доками придут и отожмут..
Спасать российскую розницу будут китайские бренды – DNS обещает низкие цены и большой ассортимент
Felsher03
12:25
Нас это не напрягает, можешь так не переживать. Зы: Теперь это твоя власть.))
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl заблокировали игру для жителей РФ
Геннадий Хоменко
12:24
Вы знаете, что в Крыму резко стартовала продажа квартир?) Что они экстренно вывезли из Крыма семьи сотрудников ФСБ?.. Им здесь конец. Страшный, разгромный, позорный. Такой, что содрогнётся сама Истори...
Спасать российскую розницу будут китайские бренды – DNS обещает низкие цены и большой ассортимент
Лебедь черный
12:24
Российские войска совершают преступления против человечества. В Мариуполе в результате вчерашнего авиаудара по детской больнице погибли три человека, среди них есть ребенок, пострадали 17 человек. "...
В Москве появились подпольные обменники криптовалют – объёмы в USDT и ВТС выросли в 5 раз за неделю
in_cognito
12:23
Мариуполь (Донецкая область) сейчас обстреливается рашкой, трупы мирного населения не успевают с улиц собирать. Получается что рашка устраивает геноцид в днр (как и все 8 лет до этого).
Приостанавливающие работу в России игровые компании могут потерять $3,4-миллиардный рынок
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем