«ВКонтакте» объявила о крупнейшей программе поддержки блогеров в истории компании. По новым правилам (временным), авторы станут получать 100 % дохода от инструментов монетизации — таким образом компания решила поддержать профессиональных авторов.
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Программа поддержки начнёт свою работу в ближайшее время и будет действовать в течение месяца — до 10 апреля.
Команда поддержки «ВКонтакте» рассчитывает, что за этот период авторы смогут заработать около 600 млн рублей с помощью инструментов монетизации соцсети: партнёрской программы, маркет-платформы, монетизации видео и VK Donut.
Марина Краснова, CEO ВКонтакте:
«Мы видим активный рост аудитории, переход блогеров и большой всплеск активности авторов ВКонтакте. Мы считаем необходимым максимально поддержать всех, кто создаёт контент на нашей платформе. ВКонтакте большое количество инструментов для создания, продвижения и монетизации контента — наша программа поддержки поможет авторам качественного профессионального контента ещё активнее взаимодействовать с аудиторией и делиться информацией. Мы продолжим поддерживать авторов — следите за новостями».
В пресс-службе «ВКонтакте» также отметили, что в последние недели социальная сеть зафиксировала резкий рост активности аудитории и количества пользователей. Люди стали чаще общаться, смотреть контент и читать больше материалов. Клипы ВКонтакте сообщили о двукратном росте просмотров и загрузок новых роликов.