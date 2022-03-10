Разработчики игр всерьёз решили массово лезть не в своё дело и оставить россиян, а в отдельных случаях ещё и белорусов, без компьютерных/консольных развлечений. Сегодня к дружной компании временно покинувших российский рынок игровых студий и издательств присоединилась Bungie. Как пишут представители студии, таким образом она проявляет солидарность с народом Украины.
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Частью осуществления этой солидарности является приостановка на территории России и Беларуси продаж Destiny 2 — наиболее популярного, и пока единственного активного творения Bungie. Новые покупки связанного с игрой контента будут недоступны, но весь имеющийся контент сохранится. По крайней мере, до тех пор, пока Bungie по своему обыкновению его не «вырежет» в последующих обновлениях.
Впрочем, справедливости ради, кое-что действительно полезное для пострадавших от боевых действий Bungie все же делает. Так, компания направит часть выручки в благотворительные организации Direct Relief, занимающийся предоставлением помощи лицам, получившим травмы и ранения в результате войны, и в Международный комитет спасения, обеспечивающий беженцев всем предметами базовой необходимости.