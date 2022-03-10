В рамках тематической трансляции State of Play компания Sony выпустила небольшой геймплейный ролик экшена Ghostwire: Tokyo, релиз которого намечен на 25 марта.
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В представленном видео нам показывают мир игры, короткие боевые схватки с использованием магических приёмов и даже небольшие сюжетные вставки. Внимательный зритель сможет заняться изучением внешнего вида здешних врагов: без отсылок к японской поп-культуре дело не обошлось.
Ghostwire: Tokyo должен поступить в продажу на PlayStation 5 и ПК.