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Новости Software Игнатий Колыско
Геймплейный трейлер Ghostwire: Tokyo по случаю скорого релиза
Игра выходит 25 марта.
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В рамках тематической трансляции State of Play компания Sony выпустила небольшой геймплейный ролик экшена Ghostwire: Tokyo, релиз которого намечен на 25 марта.

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В представленном видео нам показывают мир игры, короткие боевые схватки с использованием магических приёмов и даже небольшие сюжетные вставки. Внимательный зритель сможет заняться изучением внешнего вида здешних врагов: без отсылок к японской поп-культуре дело не обошлось.

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Ghostwire: Tokyo должен поступить в продажу на PlayStation 5 и ПК.

#ghostwire tokyo
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