На этом со State of Play — всё.

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На мартовской State of Play было показано мало достойного материала, да и в целом мероприятие для россиян было омрачено приостановкой деятельности игрового подразделения Sony в нашей стране. Тем не менее, несколько относительно интересных вестей всё же прозвучало; одна из них — свежий геймплейный трейлер Forspoken.

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Forspoken представляет собой волшебный экшен, в котором мы в роли молодой колдуньи Фрей попадаем в фэнтезийный мир, из которого надо найти выход. Релиз — 11 октября на всех актуальных платформах.